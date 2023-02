Zabił siostrę i jej syna siekierą. Nowe fakty ws morderstwa na Białołęce

Zagubiony kundelek podbił serca strażników miejskich. Dzięki ich akcji szybko wrócił do właściciela

Oskarżyli go o chęć wprowadzenia kartek na mięso. Trzaskowski odpowiada

Zatrzymany usłyszał zarzut

Około 40-letniego mężczyznę prokuratura oskarża o morderstwo. - Został odnaleziony jako trzecia osoba na miejscu zdarzenia. Postawiono mu zarzut podwójnego zabójstwa. Sąd zastosował wobec podejrzanego areszt na okres trzech miesięcy – przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Katarzyna Skrzeczkowska.

Potworne morderstwo na Białołęce?

A mowa o mrożącym krew w żyłach odkryciu, którego policjanci dokonali w ubiegły czwartek. Do domu jednorodzinnego na Białołęce weszli przez balkonowe okno z pomocą strażaków. Znaleźli tam dwa ciała. Na parterze leżała około 50-letnia kobieta, a na piętrze około 20-letni mężczyzna. W fotelu siedział napastnik, który podciął sobie żyły, ale udało się go uratować. Zmarli to siostra oprawcy (pracownica banku) i jej syn (student).

Zamordował siekierą? Będzie sekcja

Śledczy podejrzewają co mogło być prawdopodobnym narzędziem zbrodni. - Na miejscu zdarzenia zabezpieczono siekierę – dodała prokurator. Dokładną przyczynę śmierci ma potwierdzić sekcja zwłok.

Czy tu doszło do potwornego morderstwa? W domu na Białołęce znaleziono dwa zakrwawione ciała Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.