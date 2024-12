Śledź po warszawsku i co jeszcze? Tradycyjne świąteczne dania z Mazowsza. Znaliście wszystkie?

Mimo czujności mieszkańców jedna z najstarszych wolskich kamienic częściowo legła w gruzach. W sobotę koparka zniszczyła jedną ze ścian zabytkowego budynku. Po zaalarmowaniu władz prace udało się czasowo zatrzymać.

Batalia o zabytkową kamienicę Abrahama Włodawera przy ul. Łuckiej 8 trwa już od wielu lat. Została wpisana do rejestru w 1992 r. Jako jeden z nielicznych obiektów przetrwała wojenną zagładę dzielnicy. Jednak w 2015 r. wybuchła tam seria pożarów. Od tamtej pory popadała w coraz większą ruinę. Właściciel, czyli firma deweloperska JM Invest, przekonywał, że nie da się jej ocalić i walczył o wykreślenie z rejestru. Udało mu się to w październiku tego roku po zaskakującej decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Mimo to urzędnicy i społecznicy złożyli do mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora wniosek o wpisanie murów do rejestru. W ten sposób chcieli zapobiec rozbiórce. – Historia kamienicy przy ul. Łuckiej 8 w Warszawie nie dobiegła jeszcze końca – zapewnił w listopadzie Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Marcin Dawidowicz.

Burzą kamienice przy Łuckiej 8. To złamanie prawa. Wzywam osoby za to odpowiedzialne o poszanowanie prawa i historii. pic.twitter.com/pAXskggDMW— Krzysztof Strzałkowski (@KStrzalkowski) December 21, 2024

Od tamtej pory trwa postępowanie administracyjne w tej sprawie. Do czasu jego rozstrzygnięcia budynek pozostaje teoretycznie pod ochroną. To jednak nie przeszkadzało w zleceniu rozbiórki. – Właściciel rozpoczął nielegalne prace rozbiórkowe budynku położonym przy ul. Łuckiej 8 w Warszawie – napisała na Facebooku Anna Śmigielska, rzeczniczka MZWK.

Próbowaliśmy skontaktować się ze spółką JM Inwest. Chcieliśmy wiedzieć na jakiej podstawie została wydana decyzja o rozbiórce budynku, dlaczego zignorowano toczące się postępowanie oraz jakie plany co do dalszego zagospodarowania terenu ma właściciel. Czekamy na odpowiedź.