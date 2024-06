Zabudują zielony skwer w centrum Warszawy. Na jego miejscu powstanie kamienica. To dopiero początek zmian

Warszawa. Na skwerze Wisłockiego wybudują kamienicę. To początek zmian

W okresie Powstania Warszawskiego przy ul. Smolnej w Warszawie, w miejscu, gdzie aktualnie znajduje się skwer Wisłockiego, doszczętnie spłonęła pierzeja kamienic od numeru 17 do 25. Grupa NDI już wkrótce wybuduje na zielonym terenie kamienicę, która ma nawiązywać do dawnej świetności tego miejsca. Jest plany, by "odtworzyć tkankę urbanistyczną sprzed wojny. Początkiem tego procesu będzie budowa kamienicy przy Smolnej 23". Projekt został stworzony przez specjalistów z firmy S.A.M.I. Wzorowali się na archiwalnych zdjęciach. Czytaj dalej.

- Bardzo nam zależy, aby nowy budynek wpisywał się w historię tego miejsca. Dlatego projekt inwestycji nawiązuje do elementów architektonicznych, które były charakterystyczne dla budownictwa sprzed II wojny światowej. Także lokalizacja planowanej nowej kamienicy niemalże pokrywa się z miejscem usytuowania kamienicy, która istniała tu już w XIX wieku – przekazał Jarosław Bator, prezes NDI Smolna, która jest inwestorem dla tego przedsięwzięcia.

W nowym budynku w prestiżowej okolicy Warszawy będą znajdowały się lokale gastronomiczne, apartamenty na wynajem i lokale mieszkalne. Wkrótce zostaną przedstawione nowe wizualizacje.

Obecnie skwer Wisłockiego w ramach przygotowań pod budowę został otoczony blaszanym ogrodzeniem. Budowa wraz z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie ma potrwać dwa lata.

i Autor: Grupa NDI Warszawa, Smolna 23 - wizualizacja

