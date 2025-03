Slalomem po przejeździe kolejowym. Szlabany wymijał, jak na torze wyścigowym. Wszystko na oczach policji

"Zielony skwer" w Warszawie wyśmiany przez... sztuczną inteligencję! "To jest absurd!"

Slalomem po przejeździe kolejowym. Wszystko na oczach policji

Wszystko działo się w Nowej Iwicznej pod Piasecznem. Młody kierowca jechał swoją kią ulicą Krasickiego. Dojeżdżając do torów zamknął się przed nim szlaban. 20-latek gwałtownie wtedy skręcił i wyminął go. Chwilę później zatrzymał go patrol policji. Wszystko nagrała kamera monitoringu. – Ominął zamknięte półzapory i slalomem przejechał przez przejazd kolejowy. Daleko jednak nie pojechał, ponieważ po drugiej stronie został zatrzymany przez funkcjonariuszy piaseczyńskiej "drogówki". Zdarzenie zakończyło się mandatem w wysokości 2000 złotych i 15 punktami karnymi, chociaż wszyscy doskonale wiemy, że mogło zakończyć się o wiele gorzej, bo przy spotkaniu pojazdu z wielotonowym pociągiem kierujący nie miałby żadnych szans – napisała podkom. Magdalena Gąsowska z policji w Piasecznie. Mundurowi opublikowali nagranie wideo ku przestrodze: