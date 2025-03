Ciało młodego Polaka w kanale ściekowym w Danii. Patryk został zamordowany!

Ciało Polaka znalezione w kanale ściekowym. Jak zginął Patryk?

Do przerażającego odkrycia doszło w ubiegły piątek, 28 lutego. Wczesnym popołudniem w kanale ściekowym w Harlev w Danii znaleziono zwłoki. Śledczy szybko ustalili jego tożsamość. Wiadomo, że zmarły to 26-letni Polak - Patryk Dawid J. "Sprawę bada się obecnie jako zabójstwo" - informuje portal Tv2 Ostjylland. Zgodnie z komunikatem, jaki wydała policja Jutlandii Wschodniej, 26-latek podróżował głównie po Randers, gdzie znajdował się również jego ostatni adres zamieszkania. To daleko od miejsca, w którym znaleziono jego zwłoki. Ciało Polaka odnaleźli pracownicy, którzy przeprowadzali konserwację kanału ściekowego.

Morderstwo w Danii. W kanale ciało młodego Polaka

"Nie udało nam się jeszcze ustalić przyczyny zgonu, ale prowadzimy dochodzenie w sprawie śmierci mężczyzny, która miała miejsce w wyniku zabójstwa. Istnieje szereg podejrzanych okoliczności, które łącznie pozwalają nam sądzić, że może to być akt przestępczy" - przekazał pełniący obowiązki zastępcy inspektora policji Flemming Nørgaard. Dodał, że nie ma żadnych przesłanek, by traktować jego śmierć jako wypadek czy samobójstwo. Policjanci zaznaczają, że śledztwo będzie skomplikowane, bo na razie o zmarłym wiadomo niewiele. Policjanci podejrzewają, że mężczyzna zginął ponad miesiąc temu, a jego ciało mogło zostać umieszczone w kanale około 6 lutego. "Prowadzimy bardzo skomplikowane śledztwo w sprawie 26-letniego zmarłego mężczyzny, który nie został zgłoszony jako zaginiony, ani nie miał dużego kręgu znajomych, dlatego teraz potrzebujemy pomocy społeczeństwa jeszcze bardziej niż wcześniej" - mówi Nørgaard. Policja chciałaby przesłuchać świadków, którzy widzieli coś w okolicach zlewni biegnącej równolegle do Stillingvej w Harlev, co może wzbudzić podejrzenia. Śledztwo trwa, policjanci czekają na wyniki sekcji zwłok.

