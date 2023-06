20 lat siedziała za zabójstwo czwórki dzieci. Właśnie ją ułaskawili. Prawda jest wstrząsająca!

Magdalena Wójcik zaginęła we Włoszech! Tajemnicze zniknięcie kobiety zgłosił jej mąż po kłótni

Książę Harry wyrzucony z Ameryki?! To może się stać już jutro

Znalazła TO spacerując plażą. Nie doceniła odkrycia sprzed wielu wieków!

Dziś ma 55 lat, w tym 20 ostatnich lat spędzonych w więzieniu. Kathleen Folbigg z Australii w 2003 roku została skazana na 40 lat więzienia, z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe dopiero po 30 latach. Oskarżono ją o zabójstwo czwórki jej dzieci: Caleba, Patricka Sarah i Laury. Maluchy zmarły w ciągu dekady, między 1989 a 1999 rokiem, mając od 19 dni do 19 miesięcy. "Prokuratorzy w procesie z 2003 roku argumentowali, że Folbigg dusiła swoje dzieci w okresach frustracji i twierdzili, że niektóre z jej wpisów w dzienniku były przyznaniem się do winy, co dziś zostało zdyskredytowane" - informuje australijski 9News. Uznano, że wpisy w pamiętnikach Folbigg były "myślami pogrążonej w żałobie i prawdopodobnie przygnębionej matki, obwiniającej się za śmierć każdego dziecka".

Została ułaskawiona po 20 latach. Wstrząsająca sprawa z Australii

W poniedziałek, 6 czerwca, kobieta została ułaskawiona, uniewinniona i po 20 latach opuściła zakład karny. To wynik drugiego dochodzenia w sprawie winy Folbigg, które rozpoczęło się po tym, jak 90 naukowców, lekarzy i innych specjalistów podpisało petycję, w jakiej wyrażono przekonanie, że dzieci Folbigg zmarły z przyczyn naturalnych. W 2018 roku odkryto, że obie jej córki - Sarah i Laura - miały rzadką cechę genetyczną CALM2. W przypadku syna Patricka odkryto "zaburzenie neurogenetyczne", które spowodowało jego nagłą śmierć - przekazała prawniczka 55-latki, Sophie Callan.

Australia. Siedziała za zabicie czwórki dzieci, zawsze twierdziła, że jest niewinna

Folbigg zawsze utrzymywała, że ​​jest niewinna, twierdząc dokładnie to, co odkryli naukowcy - że wszystkie jej dzieci zmarły z przyczyn naturalnych. W australijskich mediach pojawiły się nagrania z momentu opuszczenia więzienia przez ułaskawioną. Przed zakładem karnym czekała na nią przyjaciółka, która przez te wszystkie lata ani przez chwilę nie wątpiła w niewinność Folbigg. Zabrałą ją na swoją farmę, gdzie "w miejscu spokojnym, cichym, otoczonym przez zwierzęta" kobieta będzie mogła dochodzić do siebie.

Twenty years after she was convicted of killing her four children, Kathleen Folbigg is free - released from prison after being pardoned. @DamoNews #9NewsMORE: https://t.co/0uU4abu9tW pic.twitter.com/gro82NumKE— 9News Sydney (@9NewsSyd) June 5, 2023