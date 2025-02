Przerażające!

Koszmar w Bornem Sulinowie. W mieszkaniu znaleziono ciało kobiety. To było zabójstwo

Do przerażającego odkrycia doszło w jednym z mieszkań w Bornem Sulinowie (woj. zachodniopomorskie). We wtorek, 25 lutego, przed południem znaleziono tam ciało kobiety. Wszystko wskazuje na to, że doszło do zabójstwa. Tę wersję potwierdza jednak prokuratura.