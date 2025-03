i Autor: KMP Płock

ATAK NA OCHRONIARZA

Ostatnie 20 lat spędził w więzieniu. 42-latek z Sierpca długo nie nacieszył się wolnością

Do więzienia po raz pierwszy trafił jako 20-letni chłopak i spędził w nim prawie połowę życia. Wyszedł kilka miesięcy temu i długo nie nacieszył się wolnością. 42-latek w Sierpcu zaatakował ochroniarza, który przyłapał go na kradzieży. Usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej, za co grozi mu kolejne 10 lat pozbawienia wolności.