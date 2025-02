Zacznie się 1 marca. Policja zapowiada! Zaskakujące zmiany na polskich drogach

W dobie smartfonów nieustanny dostęp do sieci sprawia, że wielu kierowców nie potrafi się oderwać od telefonu, nawet podczas jazdy. Rozproszenie uwagi, wydłużony czas reakcji − statystyki mówią same za siebie.

Kierowcy rozmawiający przez telefon reagują o 30 pro. wolniej, a wysyłanie wiadomości tekstowych jest uważane za jeszcze bardziej niebezpieczne niż prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu!

Raport European Road Safety Observatory wskazuje, że używanie telefonu podczas jazdy zwiększa ryzyko wypadku nawet czterokrotnie, co czyni z tego problemu jedną z głównych przyczyn zdarzeń drogowych.

− Akcja „Łapki na kierownicę” to ważna inicjatywa, która ma uświadomić kierowcom, jak ogromne znaczenie ma pełne skupienie na drodze. Każda sekunda nieuwagi może prowadzić do tragicznych konsekwencji, dlatego przypominamy wszystkim zmotoryzowanym, aby odłożyli telefon i skoncentrowali się w 100 proc. na prowadzeniu pojazdu. Bezpieczeństwo na drodze zależy od naszych codziennych decyzji, a odpowiedzialna jazda to klucz do ochrony siebie i innych uczestników ruchu – informuje Sandra Silbernagel, Yanosik.

Przepisy prawne również jasno określają, że używanie telefonu podczas prowadzenia pojazdu jest niedozwolone.

Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, kierowcy narażają się na mandat w wysokości 500 zł oraz 12 punktów karnych. Co więcej, zakaz ten obejmuje także rowerzystów, a nawet pieszych, którzy korzystając z telefonu podczas przekraczania drogi, mogą otrzymać mandat do 300 zł.

Kampania „Łapki na kierownicę” rozpocznie się 1 marca i potrwa do 31 marca tego roku. Inicjatywa ma na celu nie tylko wymierzenie kar za nieodpowiedzialną jazdę, ale przede wszystkim edukację i zmianę nawyków wśród kierowców.

Każdy, kto zdecyduje się odłożyć telefon i skupić wyłącznie na drodze, przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa nie tylko swojego, ale i innych uczestników ruchu.

