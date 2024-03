Zaginione małżeństwo z Warszawy. Siostra przerwała milczenie i ujawniła prawdę

Sprawa zaginionego małżeństwa z Warszawy, które porzuciło synów. Siostra zaginionej kobiety przerywa milczenie. Adam J. "omotował, zaczarował" żonę?

Ta sprawa parę miesięcy temu była niezwykle głośna. W maju 2023 roku małżeństwo z warszawskiego Mokotowa niespodziewanie wyszło z domu z plecakami, porzucając dwójkę swoich nastoletnich synów. "Chłopcy, jesteście dzielni. Poradzicie sobie w życiu. Jesteśmy z was dumni" - brzmiała treść wiadomości, którą zostawili dzieciom na stole. Aneta (44 l.) i Adam J. (49 l.) wyszli z domu i ślad po nich zaginął. Policja wszczęła poszukiwania i wkrótce pojawiły się pierwsze tropy. Okazało się, że małżonkowie pojechali do Zakopanego i zanocowali w schronisku Murowaniec, a potem zeszli na słowacką stronę do pewnego pensjonatu. Po miesiącu od zaginięcia policja namierzyła Anetę i Adama w czeskiej Pradze. Stwierdzili, że niebawem wrócą, ale tego nie zrobili. Ślad się urwał. Nie wiadomo, gdzie dziś są małżonkowie. Co z dziećmi?

Polityka: Adam J. nie miał stałej pracy, opowiadał dziwne rzeczy, twierdził, że matka i siostra chciały go zgwałcić

Dziś opiekuje się nimi siostra Anety J. W międzyczasie sąd odebrał zaginionym prawa rodzicielskie do młodszego syna, natomiast starszy syn osiągnął pełnoletność. Teraz pojawiły się nowe fakty. Siostra Anety J. (44 l.) opowiedziała tygodnikowi "Polityka" o tym, co działo się w życiu kobiety i jej męża przed zaginięciem. "Omotał ją, zaczarował, opowiadał dziwne rzeczy" - mówi kobieta. To, co wyznała, jest wstrząsające! Wygląda na to, że Adam J. mógł cierpieć na jakieś zaburzenia psychiczne. Opowiadał, że matka i siostra chciały go zgwałcić (!), albo, że jest tajnym agentem, Jak dodaje siostra Anety, Adam zabronił żonie kontaktowania się z rodziną, odizolował ją od bliskich. Sam nigdy nie miał stałej pracy, rodzinę utrzymywała Aneta, pracując jako fryzjerka. Według "Polityki" Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów wydała postanowienie o przedstawieniu państwu J. zarzutu porzucenia małoletniego syna, ale postępowanie zostało zawieszone.

