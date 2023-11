Zakaz ruszania bolca w ścianie. To ogłoszenie z sądu w Piasecznie jest hitem sieci

Wróciły do domu i znalazły mamusię z obciętą głową. Makabryczny mord pod Mławą. Brat zabił siostrę

Osobliwe ogłoszenie hitem sieci. „Proszę nie ruszać bolca w ścianie”

Sądy nie raz potrafią zaskakiwać. Tak kuriozalnego ogłoszenia jednak chyba nikt się nie spodziewał. Na zdjęciu filara widać wyraźnie kartkę z napisem, który głosi: „Proszę nie ruszać bolca w ścianie i nie zastawiać go.”. Metalowy przedmiot wystaje ze słupa kilkanaście centymetrów nad posadzką.

Zdjęcie sądowego komunikatu pojawiło się na jednym z profili w serwisie Facebook. Post doczekał się setek reakcji i komentarzy. Wszyscy zdają sobie pytanie: do czego służy bolec?

Teorii pojawiło się kilka. Wiele z nich ma charakter humorystyczny. - Podobno ten kto wyciągnie bolec ze ściany jednym ruchem ręki wygra sprawę na pierwszym terminie – żartuje Łukasz. Inni dopatrują się w tym instalacji artystycznej.

Najbardziej prawdopodobną przedstawiła jednak Agata. - Byłam dociekliwa gdy pierwszy raz to zobaczyłam i dowiedziałam się, że ten sąd stoi na terenie zalewowym - sąd, komenda, wybetonowany plac przed urzędem miasta. Bolce w ścianie to repery, monitorują osiadanie budynku – napisała pod zdjęciem. Nie wszyscy jednak w to uwierzyli, bo repery montuje się na zewnątrz budynków, a nie w środku. Tajemnica bolca pozostaje więc narazie nierozwiązana.