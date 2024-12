Zanieś na pocztę stary czajnik! Nowa akcja Poczty Polskiej

Poczta Polska: W ponad 350 placówkach w woj. mazowieckim, śląskim i łódzkim powstaną punkty zbiórki drobnego sprzętu RTV i AGD

Kiedy wchodzi się na pocztę, ma się wrażenie, że jest tam wszystko! Zabawki, słodycze, gazety, książki kucharskie... Niekiedy ledwo widać spod tego wszystkiego okienko. Ale jak się okazuje, to jeszcze nie koniec. Jak poinformowała oficjalnie Poczta Polska, w ponad 350 placówkach w woj. mazowieckim, śląskim i łódzkim powstaną... punkty zbiórki drobnego sprzętu RTV i AGD we współpracy z MB Recycling i Terra Recycling, Grupa Elemental. Do specjalnie oznakowanych pojemników będzie można wrzucać niewielkie elektrośmieci takie jak żelazka, czajniki elektryczne, routery, telefony komórkowe, zegarki czy zabawki elektryczne. Odpady będą odbierane i przewożone do wyspecjalizowanych punktów recyklingu.

Warszawa, Płock, Katowice, Łódź i nie tylko. Nowa akcja poczty w trzech województwach

"Rozszerzenie oferty o zbiórkę drobnego AGD jest naturalnym krokiem w rozwijaniu naszych usług proekologicznych. (...) Wierzymy, że ten projekt spotka się z dużym zainteresowaniem i stanie się kolejnym krokiem w budowaniu bardziej ekologicznej przyszłości - powiedział wiceprezes Poczty Polskiej ds. sprzedaży Piotr Szajczyk, cytowany przez PAP. Gdzie dokładnie oddasz stary czajnik albo niesprawne żelazko? Pilotaż programu prowadzony jest w Warszawie (52 placówki), Piasecznie, Płocku, Siedlcach, Radomiu, Żyrardowie oraz Ostrołęce, w Katowicach, Częstochowie, Sosnowcu, Gliwicach, Rybniku, Bytomiu, Tychach, Chorzowie i Zabrzu oraz Łódź. Jeżeli pomysł spotka się z zainteresowaniem klientów, pocztowcy będą ustawiać pojemniki na drobne elektrośmieci także w innych placówkach.

