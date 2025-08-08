Warszawa oferuje wiele sposobów na dotarcie do celu: od metra, przez tramwaje i autobusy, po pociągi. Jednak codzienne podróże po stolicy często wiążą się z przesiadkami i koniecznością zakupu biletu, co nierzadko oznacza poszukiwanie kiosku, sklepu lub biletomatu tuż przed odjazdem.

Aby ułatwić mieszkańcom poruszanie się po mieście, Żabka rozszerza swoją ofertę usług cyfrowych, wprowadzając w Warszawie możliwość zakupu biletów ZTM bezpośrednio w aplikacji Żappka.

Jak kupić bilet ZTM w Żappce i zdobyć żappsy?

Usługa jest jeszcze w fazie testów, ale już niebawem mieszkańcy Warszawy zyskają możliwość szybkiego i wygodnego zakupu biletów komunikacji miejskiej − jednorazowych, krótkoterminowych oraz dobowych − bezpośrednio w aplikacji Żappka.

Wystarczy przejść do sekcji „Komunikacja miejska”, wybrać Warszawę jako miasto, wybrać bilet, wskazać metodę płatności (BLIK, Google Pay lub Apple Pay) i opłacić bilet. Następnie wystarczy aktywować bilet za pomocą skanu kodu QR i można ruszać w drogę.

Ale to nie wszystko! Żabka nagradza użytkowników aplikacji za zakup biletów komunikacji miejskiej. Każda osoba, która zdecyduje się na taki krok za pomocą Żappki, otrzyma żappsy, czyli punkty w programie lojalnościowym.

Można je wymienić w jednym z 11,8 tys. sklepów sieci m.in. na kupony na ulubione śniadanie czy pyszną kawę (1 zł wydane na zakupy to 4 żappsy). Zebranymi żappsami można podzielić się także z innym użytkownikiem, np. towarzyszem podróży.

Bilety komunikacji miejskiej będą dostępne w wielu miastach

Z nowej usługi skorzystają także osoby dojeżdżające do stolicy z podwarszawskich miejscowości. Bilety dostępne w Żappce będą obowiązywać zarówno na I strefę (Warszawa), jak i II strefę (przyległe miejscowości, gdzie obowiązują bilety ZTM).

Użytkownicy aplikacji zakupią bilety, zarówno normalne, jak i ulgowe, na wszystkie środki komunikacji miejskiej, a także na pociągi Kolei Mazowieckich w określonych strefach.

Warszawa to kolejne miasto, w którym za pomocą żabkowej aplikacji zakupić można będzie bilety komunikacji zbiorowej. W marcu br. usługa została uruchomiona w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Bilet w aplikacji kupić mogą już także m.in. mieszkańcy wielu innych polskich miast, m.in. Łodzi, Bydgoszczy, Lublina, czy Białegostoku.