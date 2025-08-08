Żappka ułatwia podróżowanie po Warszawie! Kup bilet ZTM i zgarnij żappsy na ulubioną kawę

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-08-08 14:54

Już wkrótce podróżowanie po Warszawie stanie się jeszcze prostsze! Użytkownicy popularnej aplikacji Żappka będą mogli kupować bilety Warszawskiego Transportu Miejskiego bezpośrednio w aplikacji. To kolejne udogodnienie, które nie tylko ułatwi codzienne podróże, ale również nagrodzi lojalnych klientów. Za każdy zakupiony bilet użytkownicy otrzymają żappsy, czyli punkty w programie lojalnościowym, które można wykorzystać na kolejne zakupy, podzielić się nimi z innymi lub wymienić na atrakcyjne zniżki.

Żappka ułatwia podróżowanie po Warszawie! Kup bilet ZTM i zgarnij żappsy na ulubioną kawę

i

Autor: materiały prasowe/Żabka

Warszawa oferuje wiele sposobów na dotarcie do celu: od metra, przez tramwaje i autobusy, po pociągi. Jednak codzienne podróże po stolicy często wiążą się z przesiadkami i koniecznością zakupu biletu, co nierzadko oznacza poszukiwanie kiosku, sklepu lub biletomatu tuż przed odjazdem.

Aby ułatwić mieszkańcom poruszanie się po mieście, Żabka rozszerza swoją ofertę usług cyfrowych, wprowadzając w Warszawie możliwość zakupu biletów ZTM bezpośrednio w aplikacji Żappka.

Jak kupić bilet ZTM w Żappce i zdobyć żappsy?

Usługa jest jeszcze w fazie testów, ale już niebawem mieszkańcy Warszawy zyskają możliwość szybkiego i wygodnego zakupu biletów komunikacji miejskiej − jednorazowych, krótkoterminowych oraz dobowych − bezpośrednio w aplikacji Żappka.

Wystarczy przejść do sekcji „Komunikacja miejska”, wybrać Warszawę jako miasto, wybrać bilet, wskazać metodę płatności (BLIK, Google Pay lub Apple Pay) i opłacić bilet. Następnie wystarczy aktywować bilet za pomocą skanu kodu QR i można ruszać w drogę.

Ale to nie wszystko! Żabka nagradza użytkowników aplikacji za zakup biletów komunikacji miejskiej. Każda osoba, która zdecyduje się na taki krok za pomocą Żappki, otrzyma żappsy, czyli punkty w programie lojalnościowym.

Można je wymienić w jednym z 11,8 tys. sklepów sieci m.in. na kupony na ulubione śniadanie czy pyszną kawę (1 zł wydane na zakupy to 4 żappsy). Zebranymi żappsami można podzielić się także z innym użytkownikiem, np. towarzyszem podróży.

Bilety komunikacji miejskiej będą dostępne w wielu miastach

Z nowej usługi skorzystają także osoby dojeżdżające do stolicy z podwarszawskich miejscowości. Bilety dostępne w Żappce będą obowiązywać zarówno na I strefę (Warszawa), jak i II strefę (przyległe miejscowości, gdzie obowiązują bilety ZTM).

Użytkownicy aplikacji zakupią bilety, zarówno normalne, jak i ulgowe, na wszystkie środki komunikacji miejskiej, a także na pociągi Kolei Mazowieckich w określonych strefach.

Warszawa to kolejne miasto, w którym za pomocą żabkowej aplikacji zakupić można będzie bilety komunikacji zbiorowej. W marcu br. usługa została uruchomiona w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Bilet w aplikacji kupić mogą już także m.in. mieszkańcy wielu innych polskich miast, m.in. Łodzi, Bydgoszczy, Lublina, czy Białegostoku.

Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SKLEP ŻABKA
ŻABKA FRANCZYZA
ŻABKA