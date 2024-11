Zaskakujące zarobki w Biedronce. Wiemy, ile płaci popularna sieć sklepów w Polsce

Praca w Biedronce od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem. Sieć zatrudnia obecnie tysiące pracowników na różnorodnych stanowiskach, zapewniając im stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju zawodowego. W ofercie znajdą coś dla siebie zarówno studenci szukający elastycznego grafiku, jak i osoby z większym doświadczeniem, które interesują się stanowiskami kierowniczymi.

Sieć regularnie podkreśla, że jej polityka wynagrodzeń jest przejrzysta, a każdy pracownik dokładnie wie, co wchodzi w skład jego wypłaty.

– Biedronka to godny zaufania i solidny pracodawca, który w czasach pełnych wyzwań zapewnia stabilne zatrudnienie. Poprzez zwiększenie wynagrodzeń doceniamy zaangażowanie naszych pracowników, jako firma podejmując zdecydowane działania, aby być pracodawcą pierwszego wyboru w Polsce – mówi Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny Biedronki, cytowany przez portal „wiadomoscihandlowe.pl”. Sieć dąży do tego, by być pracodawcą pierwszego wyboru w Polsce, oferując swoim pracownikom konkurencyjne stawki oraz wsparcie na różnych etapach kariery zawodowej.

W Biedronce pracownicy mogą liczyć na bogaty pakiet benefitów oraz przyjazny system premiowy. Osoby na różnych stanowiskach otrzymują premię uzależnioną od wyników finansowych sklepu, co dodatkowo motywuje do wspólnej pracy na sukces całej sieci.

Jakie są zarobki na poszczególnych stanowiskach w Biedronce? Przygotowaliśmy specjalną galerię, w której publikujemy konkretne kwoty. Jesteście ciekawi? Zobaczcie sami:

