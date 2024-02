Zataczał się na schodach metra. Jego stan zaniepokoił przechodniów. Okazało się, że potrzebował pomocy

Zataczał się na schodach metra. Jego stan zaniepokoił przechodniów. Potrzebował pomocy

Do sytuacji doszło tuż przed południem. - Do strażników miejskich z VI Oddziału Terenowego przeprowadzających kontrolę w podziemiach przy Dworcu Wileńskim, podszedł mężczyzna i poinformował, że na schodach prowadzących do metra zatacza się mężczyzna – informują strażnicy. Patrol szybko znalazł mężczyznę. Gdy do niego podeszli, poczuli zapach alkoholu. Okazało się jednak, że nie to jest przyczyną jego zachowania. - Z 40-latkiem trudno było się porozumieć. Miał napady lęku i wykonywał niekontrolowane ruchy rękami. Skarżył się, że słyszy niepokojące głosy. Po kilku minutach rozmowy, gdy mężczyzna nieco się uspokoił, przyznał, że od 2 dni nie brał przepisanych leków. W obawie o jego stan, strażnicy wezwali pogotowie ratunkowe. Ratownicy zabrali chorego do karetki i zdecydowali o przewiezieniu go do szpitala – wyjaśniają strażnicy.