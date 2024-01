i Autor: OSP PUSTELNIK Zjechali z jezdni i huknęli w drzewo. Autem podróżowały trzy osoby. Nie wiadomo, kto prowadził!?

WSZYSCY BYLI PIJANI

Zjechali z jezdni i huknęli w drzewo. Autem podróżowały trzy osoby. Nie wiadomo, kto prowadził

Pierwsze informacje o tym koszmarze przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej Pustelnik. Jak czytamy w poście, chwilę po godzinie 1 w poniedziałek (8 stycznia) w Michałowie (pow. miński) doszło do wypadku. Autem podróżowały trzy osoby. Wszyscy trafili do szpitala. Policja ustala okoliczności wypadku i to, kto prowadził auto w momencie zderzenia z drzewem.