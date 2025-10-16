Zlecił zabójstwo żony prokuratora i atak na sędziego. Krzysztof M. ps. „Fama” skazany w szokującej sprawie

Krzysztof Zbigniew M. (dawniej U.) ps. „Fama”, to znany multirecydywista. Był co najmniej dwukrotnie skazany za przestępstwa z użyciem przemocy. W związku z kolejnym toczącym się postępowaniem został tymczasowo aresztowany. Chodzi o głośną sprawę podpalenia klubu nocnego w kamienicy przy ul. Foksal 19 i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Był przenoszony z aresztu do aresztu. I to w tym czasie dopuścił się kolejnych szokujących przestępstw. Jak wynika z informacji przekazanych przez prokuraturę, M. miał w tym czasie nakłaniać współosadzonych do zabójstwa świadka, który obciążył go swoimi zeznaniami. Innego chciał namówić do wykonania wyroku śmierci na żonie oskarżającego go prokuratora. Jeszcze innych współwięźniów próbował namówić do pobicia sędziego referenta sprawy toczącej się przeciwko niemu przed Sądem Okręgowym w Warszawie, a kolejnego do rozboju na zamożnej osobie. Wszystkim za wykonanie zlecenia obiecywał pieniądze.

W 2022 r. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga złożyła przeciwko niemu akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Warszawie. Sąd Najwyższy uznał jednak, że sprawę trzeba przekazać gdzie indziej, żeby zachować bezstronność. Pokrzywdzonymi w niej byli sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie oraz prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie. – Rozpoznanie sprawy przez Sąd Okręgowy w Warszawie w takiej sytuacji mogłoby budzić wątpliwości co do bezstronności sądu – przekazał rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prok. Karolina Staros. Tak sprawa trafiała do Siedlec, gdzie 23 września zapadł wyrok. – Sąd Okręgowy w Siedlcach uznał Krzysztofa Zbigniewa M. winnym popełnienia wszystkich zarzuconych mu czynów i skazał na kary od 5 do 15 lat pozbawienia wolności za każdy z czynów, a następnie wymierzył mu karę łączną 25 lat pozbawienia wolności. Ponadto, Sąd orzekł wobec Krzysztofa Zbigniewa M. pozbawienie praw publicznych, ponieważ część z zarzuconych mu czynów popełnił w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie – napisała w komunikacie prok. Staros.

Piramida bezprawia. Warszawscy adwokaci mieli pomagać gansterowi

M. nie był jedynym oskarżonym w tej sprawie. Zarzuty usłyszeli też prawnicy Agnieszka Ewa M. i Hubert Ignacy M. Jej prokurator zarzucił m.in. utrudnianie postępowania przeciwko M. i udostępniania mu telefonu oraz przekazywania mu w trakcie widzeń korespondencji. Miała też nakłaniać do spalenia samochodów świadka oraz składania fałszywych zeznań. – Sąd uznał ją za winną popełnienia dwóch czynów polegających na usiłowaniu utrudniania postępowania przeciwko Krzysztofowi Zbigniewowi U. poprzez nakłanianie świadka do składania fałszywych zeznań oraz odebrania korespondencji od ww. i przekazania jej kolejnym osobom tak, aby dotarła ona do świadka i w celu wywarcia wpływu na tego świadka. Wymierzył kary po 6 miesięcy pozbawienia wolności za te czyny i karę łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat próby. Sąd dodatkowo orzekł wobec oskarżonej karę grzywny. Od pozostałych 7 czynów Sąd uniewinnił oskarżoną. W tym zakresie Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie złożyła tzw. zapowiedź apelacji – informuje prok. Staros.

Adwokat był oskarżony o posiadanie amunicji bez zezwolenia, usiłowanie utrudniania postępowania i nakłanianie do składania fałszywych zeznań. Został w całości uniewinniony, ale prokuratura zapowiada apelację.

