Zmarła 41-letnia Magdalena Wołochowicz. Chrześcijańską blogerkę pokonała choroba. Słowa jej ojca łamią serca

Planują protestować do skutku

Nie żyje Magdalena Wołochowicz

Zmarła Magdalena Wołochowicz - vlogerka i pisarka chrześcijańska, pomysłodawczyni i fundatorka Fundacji "Żyj Pełnią Życia". Autorka takich książek jak "Kobieta pełna Bożego życia", "Chwilowo panna" czy "Żyj słowem Boga" odeszła w wieku zaledwie 41 lat po ciężkiej chorobie.

Informację o śmierci kobiety we wtorek, 23 stycznia, za pośrednictwem mediów społecznych przekazał jej ojciec. "Dzisiaj rano Pan Bóg wezwał do siebie moją córkę, Magda Wołochowicz . Była wspaniałą i pełną miłości córką, siostrą i ciocią. Kochała Pismo Święte i codziennie z niego czerpała. Żyła w tożsamości Córki Króla Królów. Przez całe swe ziemskie życie wiernie służyła Bogu i ludziom. (…) To jest największa radość dla mnie, jako ojca, że moje dziecko całe swoje życie miało głęboką relację z Bogiem i żyło w Jego bliskości" - napisał.

Ostatnie pożegnanie Magdaleny Wołochowicz

Jak przekazał ojciec zmarłej Magdaleny, jej pogrzeb odbędzie się w piątek 26 stycznia. Najpierw o godz. 11 w Kościele pw. Władysława z Gielniowa w Warszawie (ul. Przy Bażantarni 3) odprawiona zostanie msza święta. Pochówek na cmentarzu Powązkowskim, rozpocznie się przy VI bramie (od ul. Ostroroga) o godz. 13:30.

Bliscy Magdaleny Wołochowicz apelują, by na pogrzeb nie przynosić kwiatów. "Prosimy, abyście zamiast kupowania kwiatów – przekazali tę sumę na założoną przez Magdalena Wołochowicz Fundację „Żyj Pełnią Życia”, aby błogosławić i kontynuować dzieło, które ona rozpoczęła (www.zyjpelnia.org)" - poinformowała rodzina zmarłej za pośrednictwem mediów społecznościowych.