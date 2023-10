To pierwsza taka Żabka w Polsce! Będzie niczym McDonald's

Otwock. Jest wyrok dla kierowcy, który śmiertelnie potrącił dwie staruszki na pasach

O sprawie tragicznego wypadku informowaliśmy już na łamach "Super Expressu". 21-letni wtedy kierowca wjechał w przechodzące seniorki na ul. Poniatowskiego w Otwocku. Prokuratura oskarżyła go o to, że "nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, iż nie zachowując należytej ostrożności oraz prowadząc pojazd z prędkością niedostosowaną do warunków, w jakich odbywał się ruch na jezdni, potrącił poruszające się po przejściu dla pieszych, w następstwie czego pokrzywdzone doznały urazów wielonarządowych skutkujących ich zgonem". Groziło mu nawet 8 lat więzienia.

Tymczasem jak informuje TVN Warszawa sąd skazał go na karę roku więzienia w zawieszeniu na 5 lat. Przez ten czas będzie pod dozorem kuratora. Ma trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów i musi wypłacić nawiązki dla rodzin zmarłych kobiet. Dla jednej 3 tys. zł, dla drugiej 1,5 tys. zł. Musi też pokryć koszta procesu.

Wyrok jest nieprawomocny. Jednak prokuratura miała zapowiedzieć, że nie wniesie o apelację.