i Autor: PEXELS Znowu wprowadzili zakaz wstępu do lasu. Tym razem to nie przez pandemię! Zaskakujący winowajca zamieszania

NA CAŁE WAKACJE

Znowu wprowadzili zakaz wstępu do lasu. Tym razem to nie przez pandemię! Zaskakujący winowajca zamieszania

Na początku lipca 2024 roku leśnicy w jednym z nadleśnictw pod Warszawą wprowadzili całkowity zakaz wstępu do lasu. Niektórym może przypomnieć się czas pandemii koronawirusa, ale tym razem to nie wirus jest powodem takich decyzji. − Ze względu na bezpieczeństwo osób − czytamy w oficjalnym komunikacie. Co spowodowało zamknięcie lasu?