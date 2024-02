i Autor: Shutterstock, Facebook

Kontrowersyjny pomysł

Żoliborz ma nowy gadżet promocyjny, przecieraliśmy oczy ze zdumienia, gdy zobaczyliśmy, co to jest. To gumowa kaczka!

Żoliborz ma nowy gadżet promocyjny. Gdy zobaczyliśmy, co to jest, nie mogliśmy uwierzyć własnym oczom. To mała, żółciutka, gumowa… kaczuszka! Pomysł zdaje się dość kontrowersyjny i wywołuje niemałe emocje. Nietypowy gadżet wielu osobom przywołuje bowiem na myśl jedno skojarzenie. Najsłynniejszego polityka związanego z tą dzielnicą, czyli prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego!