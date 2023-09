Żołnierze roztrzaskali osobówkę na moście. Są ranni

KOSZMARNY WYPADEK

Żołnierze roztrzaskali osobówkę na moście. Auto huknęło w bariery i skuter. Żandarmeria nabiera wody w usta

plis 13:36

Sytuacja miała miejsce we wtorek, 19 września chwilę przed północą. Jak słyszymy, kierujący osobówką kia wraz z dwoma pasażerami uderzył w barierę energochłonną na trasie Łazienkowskiej. Później, huknął w zaparkowany skuter. Dwie osoby trafiły do szpitala. Co tam się wydarzyło?