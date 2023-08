Koszmar

Fatalny wypadek w Warszawie. Bus wywrócił się na drodze, wielu rannych

Koszmarny wypadek na Okęciu w Warszawie. We wtorek późnym wieczorem, 1 sierpnia, na skrzyżowaniu ulic Żwirki i Wigury oraz Hynka bus przewożący pasażerów zderzył się z taksówką. Ranne w wypadku zostały cztery osoby. Zostały one przetransportowane do szpitala. Policjanci wyjaśniają szczegółowe okoliczności zdarzenia.