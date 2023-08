Totalna demolka w Wawrze. 41-latek wjechał busem przystanek autobusowy!

i Autor: Straż Miejska, Warszawa Totalna demolka w Wawrze. Zasłabł za kierownicą i wjechał przystanek autobusowy!

O włos od tragedii

Dramatyczne chwile w Wawrze. W niedzielny wieczór, 30 lipca, 41-letni kierowca busa wjechał w przystanek i z rozpędem uderzył w betonowy kosz na śmieci, a potem staranował znaki drogowe. Chwilę wcześniej odjechał z niego autobus, zabierając pasażerów. Aż strach pomyśleć, co by było, gdyby do demolki doszło kilka minut wcześniej!