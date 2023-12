Pobił i trzykrotnie brutalnie zgwałcił swoją koleżankę. Na długie lata trafi do więzienia. Zapadł prawomocny wyrok

Chcą wyciąć 70 dorodnych drzew

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich przebudowuje drogę wojewódzką nr 634, której fragmentem jest ul. 1 Maja w Wołominie. Będzie dodatkowy pas ruchu, nowe chodniki i droga dla rowerów. Aby poszerzyć pas drogi wykupionych zostało 250 działek za blisko 8,7 mln zł. A kilka dni temu zaczęły się przygotowania do przebudowy – robotnicy wkroczyli z piłami. - Do usunięcia przewidzianych jest 70 drzew, w tym topole, wierzby, mirabelki, jedna jarzębina, głogi, trzy lipy i kasztanowce – poinformowała nas rzeczniczka MZDW, Monika Burdon. Mieszkańcy Wołomina zaprotestowali.

Mieszkańcy są wściekli

- To, co robią nam z osiedla, jest przerażające. Mieszkać całe życie wśród zieleni, która odgradzała od ulicy, a teraz mieć samochody 5 metrów od okna? Ja bym wpadła w depresję – mówi nam Anna Kanclerz, aktywistka, z wykształcenia architekt krajobrazu.

Burmistrz Wołomina oburzona

Protestującym wtórują urzędnicy. - Drzewa zostały wycięte bez zgody gminy i wbrew wcześniejszym ustaleniom z MZDW. Wiemy, że wykonawca ma prawo prowadzić wycinkę, ale liczyliśmy na więcej współpracy i poszanowanie naszych ustaleń – informuje burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.

25 drzew zostanie przesadzone

Wszystko wskazuje na to, że protesty już pomogły ocalić część drzew. - Projektant dokonał ponownie szczegółowej analizy, aby ochronić zieleń. Drzewa, które nadają się do przesadzenia zostaną przesadzone w miejsca wskazane przez lokalny samorząd – stwierdza Monika Burdon. Uda się w ten sposób ocalić 25 drzew. - Przesadzimy je najszybciej, jak to możliwe – potwierdza Elżbieta Radwan.

Po przebudowie wzdłuż drogi MZDW posadzi 96 nowych sadzonek drzew i ponad 1860 szt. różnego rodzaju krzewów.

Wycinają drzewa w Wołominie. Mieszkańcy protestują