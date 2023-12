i Autor: WTP Warszawa Elektryczny Solaris Urbino w Bożonarodzeniowej scenerii w Warszawie

Na okres świąteczno-noworoczny

ZTM wycina 30 linii w stolicy! Znikną autobusy i tramwaje

Zarząd Transportu Miejskiego ostro tnie komunikację na święta. W Wigilię Bożego Narodzenia zawieszone zostanie aż 28 linii autobusowych. Kolejne 31 linii autobusowych ma mieć zmienioną częstotliwość kursowania. Na trzy dni znikną autobusy pospieszne 512, 514 i 516. Na tory nie wyjadą też wtedy tramwaje linii 18 i 73. Przez kolejne dwa dni Świąt Bożego Narodzenia na ulice nie wyjedzie 30 linii autobusowych, w tym lokalna L45 – wożąca mieszkańców między Markami a stacją kolejową Dąbkowizna. Według specjalnego rozkładu będzie kursowało 26 autobusów (w tym aż 7 pospiesznych). Przez trzy dni 10 linii autobusowych zmieni swoje trasy. W święta zwolni też metro. Na perony będzie podjeżdżać, nie co 3-4 minuty, a co 7. Urzędnicy z ZTM tłumaczą wprowadzenie zmian prognozowanym mniejszym ruchem w komunikacji. - Uczniowie i studenci mają przerwę w zajęciach. Mniej pasażerów korzysta z pojazdów WTP. Przygotowaliśmy zmiany dostosowane do zapotrzebowania – przyznał Tomasz Kunert, rzecznik ZTM.