Oferta będzie obowiązywać w każdy weekend od piątku od godz. 19 do poniedziałku do godz. 8. Podróżni, którzy kupią Mazobilet, będą mogli jeździć pociągami Kolei Mazowieckich (z wyjątkiem pociągów „Słoneczny” i „Słoneczny BIS”), Warszawskiej Kolei Dojazdowej i Szybkiej Kolei Miejskiej, oraz autobusami KM na trasie stacja Modlin – Lotnisko Modlin, a także środkami Warszawskiego Transportu Publicznego (autobusami, tramwajami, metrem) w pierwszej i drugiej strefie biletowej.

Do skorzystania z nowej oferty zachęca wicemarszałek Rafał Rajkowski. - Mazobilet to dla mieszkańców naszego regionu świetna okazja do zwiedzenia Warszawy i Mazowsza. Trwają wakacje, więc przy planowaniu letnich weekendowych podróży warto pomyśleć o zamianie samochodu na bardziej ekologiczny środek transportu – powiedział.

Mazobilet to bilet imienny, który będzie można kupić w kasach biletowych Kolei Mazowieckich, biletomatach (od 7 sierpnia), a także za pośrednictwem aplikacji mobilnej KM oraz przez Internet. Może być zakupiony przez jednego pasażera lub grupę liczącą od 2 do 5 osób (jedna z nich musi wpisać swoje dane na bilecie). Bilet dla jednej osoby będzie kosztować 49 zł, a dla grupy do 5 osób – 99 zł. Akcja zaczęła już funkcjonować i będzie dostępna dla podróżnych do 31 października 2023 roku.

Zwiedzaj Mazowsze z Mazobiletem. Władze Warszawy i województwa podpisały porozumienie