W Nadarzynie znaleziono zwłoki mężczyzny. Kontrterroryści w akcji

Na rynku w Nadarzynie pod Warszawą znaleziono ciało mężczyzny z raną postrzałową. Wiele wskazuje na to, że sprawa ma charakter kryminalny. Ciało miało ranę postrzałową. - Po godz. 15.20 w miejscowości Nadarzyn przy placu Poniatowskiego doszło do zgonu. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora i są wykonywane czynności - przekazał nam aspirant Kamil Sobótka z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji. W tej chwili na terenie Wólki Kosowskiej trwają działania policjantów. Funkcjonariusze uzbrojeni w długą broń zatrzymali co najmniej kilka osób - Azjatów.

Jak informuje "Miejski Reporter" w Wólce Kosowskiej doszło do strzelniny między obcokrajowcami. "Trwa szeroko zakrojona akcja antyterrorystów. Z budynku słychać huki, prawdopodobnie po grantach hukowych" - informuje "Miejski Reporter".