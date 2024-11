Łukasz Ż. jest już w Polsce. Przekroczył granicę, trafi do Warszawy. Wiemy, co dalej

Warszawa. Ciało mężczyzny w komorze zsypowej

W środę 13 listopada mieszkańcy ulicy Gołuchowskiej w Warszawie odnaleźli w komorze zsypowej ciało mężczyzny. Niestety na pomoc było definitywnie za późno. Po przybyciu na miejsce służby potwierdziły zgon.

Zaplanowano sekcję zwłok

Miejski Reporter przekazał, że zmarły mężczyzna najprawdopodobniej był osobą w kryzysie bezdomności, która zamieszkała i nocowała w pomieszczeniu.

Policjanci z Bemowa wstępnie wykluczyli, by do jego śmierci doszło w wyniku przestępstwa, jednak ostatecznie rozstrzygnie to sekcja zwłok. Ciało zostało przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej.