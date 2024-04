Thomas Neuwirth zawsze miał głos jak dzwon, ale do tzw. mainstreamu trudno było mu się przebić. W Australii był popularny przed Eurowizją, ale dopiero udział w konkursie w 2014 roku rozsławił go na cały świat. Wszystko za sprawą artystycznej kreacji, którą stworzył, a mianowicie: Conchita Wurst. Gdy Thomas się w nią wciela, posługuje się żeńską formą czasowników, ale nie jest transkobietą i wielokrotnie to podkreślał. Prywatnie wciąż używa męskiej formy. To jednak jako Conchita zawojował Eurowizję, wygrywając konkurs z piosenką "Rise Like a Phoenix". "Kobieta z brodą", jak nazywano Conchitę w Polsce, również u nas wzbudziła zachwyt, choć nie da się ukryć, że także i kontrowersje, z wiadomych względów. Koniec końców Wurst stała się jednak ikoniczną postacią Eurowizji i do dziś jest zapraszana na imprezy dotyczące konkursu - jako gość honorowy. A co dziś robi Thomas Neuwirth? Jak wygląda? Niektórzy mogą być zaskoczeni. Metamorfozy, jakie przechodził na przestrzeni lat artysta, zadziwią nawet najbardziej wprawionych w bojach. Jesteśmy pod wrażeniem.

10 lat temu Conchita wygrała Eurowizję. "Kobieta z brodą" już tak nie wygląda. Tak zmieniał się Thomas Neuwirth

Thomas Neuwirth stworzył Conchitę Wurst w 2011 roku podczas górskiej wycieczki do Kolumbii. Stawiając na "kobietę z brodą" chciał zwrócić uwagę na problem dyskryminacji oraz braku tolerancji i akceptacji. Jak mówił, sam stał się ofiarą ataków na tym tle. W przeszłości studiował modę, potem nauczył się grać na klarnecie i saksofonie. Wydał książkę autobiograficzną pt. "Ich, Conchita". Czym się dziś zajmuje? Po wygranej na Eurowizji, wystąpił jako Conchita podczas koncertu jubileuszowego Eurovision Song Contest’ s Greatest Hits. Wurst zdobyła również trzy statuetki "Amadeusza" za Artystę Roku, Teledysk Roku oraz Piosenkę Roku. To wszystko na gali Austriackich Nagród Muzycznych. W wiedeńskim Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud pojawiła się figura Conchity, a w mediach społecznościowych obserwuje ją pół miliona osób. Obecnie Conchita dalej występuje. Układa się jej także w życiu prywatnym - ze swoim partnerem.

Zobacz galerię zdjęć: Tak zmieniała się Conchita Wurst, czyli Thomas Neuwirth