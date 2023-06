61-letnia Adrianna Biedrzyńska wynurza się z basenu. Gwiazda "Barw szczęścia" porównana do seksbomby lat 80.

Co on wyprawia?!

Adrianna Biedrzyńska wynurza się z basenu. Gwiazda "Barw szczęścia" porównana do seksbomby lat 80.

Adrianna Biedrzyńska od ponad tygodnia przebywa w Miami. Na urlop wybrała się ze swoją córką, Michaliną Robakiewicz. Panie z dużą częstotliwością zamieszczają zdjęcia i nagrania ze wspólnego wyjazdu. Jedno z nich, w szczególności, zachwyciło jej obserwatorów. Aktorka w opublikowanym wideo wynurza się z basenu i wygląda niczym słynna Sabrina w teledysku do utworu "Boys (Summertime Love)". Co więcej, piosenka była dla niej inspiracją, bo dodała ją do wideo. Fani nie mogli wyjść z podziwu, gdy zobaczyli swoją idolkę w takim wydaniu.

"Prawdziwa gwiazda! Cudownie!", "Fantastyczna🔥🔥🔥 Lepsza niż Sabrina", "Jest Miami to i musi być słoneczny podkład muzyczny" - piszą w komentarzach.

Adrianna Biedrzyńska nie zawsze miała dobre relacje z córką

Przed laty dużo mówiło się o napiętych relacjach między aktorkami. Na szczęście udało im się pogodzić. Bez problemu łączą także życie zawodowe z prywatnym. - Nie ma między nami zgrzytów, wspólna praca sprawia mi ogromną przyjemność. Kiedyś się trochę przed tym broniłam, powtarzałam sobie, że muszę iść swoją drogą, ale to przecież wspaniałe, że razem pracujemy. Podziwiam ją za jej talent, wytrwałość, ciężką pracę, za pewność siebie i za wszystko, co osiągnęła. Mama jest przepiękną kobietą, więc to bardzo miłe, gdy ktoś nas ze sobą porównuje fizycznie. Ja akurat tego podobieństwa nie widzę, ale wszyscy dookoła mi to mówią, więc może coś w tym jest (śmiech) - wyznała Michalina Robakiewicz.

