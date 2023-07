i Autor: player.pl BrzydUla 2 odc. 207. Ala (Dorota Pomykała)

67-letnia polska aktorka zrzuciła stanik. Dorota Pomykała na basenie [ZDJĘCIE]

Dorota Pomykała to jedna z najlepszych polskich aktorek, która potrafi oczarować widzów na ekranie. W zeszłym roku do kin trafił film "Kobieta na dachu", w którym Pomykała zagrała tytułową rolę. Rocznicę powstania produkcji aktorka uczciła w basenie. Wskoczyła do niego, wcześniej zrzucając stanik!