To on odpowiada za śmierć Matthew Perry'ego? "Przyznał się przed sądem"

Mało kto zdaje sobie sprawę, że Ada Fijał przed laty również brała udział w programie "Taniec z Gwiazdami". Popularna aktorka tańczyła wtedy w parze z Krzysztofem Hulbojem. Tancerz i gwiazda odpadli w siódmym odcinku tego popularnego show. W najnowszej rozmowie z "Super Expressem" aktorka została zapytana o to, co sądzi o najnowszej edycji. Będzie w szoku.

Zobacz też: Fijał w dresie, Kaczorowska w jeansach i opalona Dankwa. Tłum gwiazd na imprezie charytatywnej

Ada Fijał szczerze o "Tańcu z Gwiazdami"

Adę Fijał zapytaliśmy o to czy śledzi poczynania gwiazd w najnowszym show "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Okazuje się, że aktorka zerka na to co się dzieje w mediach społecznościowych. Wyznała nam, że według niej poziom obecnej edycji jest bardzo wysoki.

Tak, zerkam na "Taniec z Gwiazdami". Uważam, że poziom jest bardzo wysoki. W poprzedniej edycji też on był aż abstrakcyjnie wysoki i zastanawiałam się, czy jest w ogóle możliwość ściągnąć ludzi, którzy równie dobrze tańczą, jak poprzedni finaliści. To się udało - naprawdę. Jest tam parę taki osób - Vanessa, Filip Bobek i Maciek Zakościelny - to są aktorzy, którzy naprawdę dobrze tańczą - wyjawiła nam Ada Fijał.

Kiedy powiedzieliśmy Adzie o tym, że Jeżowska dostała niedawno trójkę od Pavlović gwiazda wyraźnie się zbulwersowała. Aktorka nie wyobraża sobie, aby można było tak niską ocenę przyznać Majce. Według niej udział wokalistki w programie jest bardzo ważny, bo daje nadzieję kobietom dojrzałym na to, że ich życie jeszcze się nie zakończyło.

Nie widziałam tego oceniania, natomiast jak można dać trójkę czy czwórkę Majce Jeżowskiej. To jest nie do pomyślenia. Majka zasługuje na same dziesiątki. Majka jest taką petardą. Tak, ja jej bardzo kibicuje i tak się cieszę, że ona też daje taką energię i moc kobietom po 50. roku życia czy 60. roku życia i też w sumie nadzieję na to, że można wszystko. Majka jest absolutną petardą taneczną energetyczną, pozytywnego humoru. Majka wszyscy cię kochamy! Nie odpadnie, nie ma takiej możliwości. Głosujemy na Majkę - mówiła "Super Expressowi" Fijał.

Kto według Ady Fijał wejdzie do finału "Tańca z Gwiazdami"?

Okazuje się, że aktorka liczy na to, że w finale pojawi się Majka Jeżowska. Fijał wymieniła też innych potencjalnych kandydatów - Bobek, Aleksander czy Żugaj.

No ja mam nadzieję, że Majka. Vanessa genialnie tańczy, może Filip Bobek też. Jest tam bardzo dużo, no i Julia Żugaj, którą dopiero poznałam przy tej edycji, bo jest to trochę inne pokolenie - jest świetna, świetnie tańczy. W zasadzie wszyscy mogą dojść do finału, to jest też program pełen niespodzianek i zwrotów akcji niespodziewanych i czasem stawiamy na kogoś, a to się potem okazuje, że sympatia widzów idzie w ogóle w inną stronę. Zobaczymy, jak to się rozwinie - mówiła Fijał.

Na sam koniec zapytaliśmy Adę o to, co sądzi o komentarzach na temat tego, że "TzG" jest ustawiony. Ona jako jedna z uczestniczek poprzedniej edycji może o tym coś wiedzieć. Okazuje się jednak, że według niej tak nie jest.

Nieee, no ja myślę, ja nawet jestem przekonana, że tak nie jest. Wiadomo, nie daję głowy za nic, bo nie jestem dyrektorem telewizji, ale myślę jednak, że sympatia widzów i to takie wsparcie jest najważniejsze - wyjawiła nam Ada Fijał.

Zobacz też: Ada Fijał pierwszy raz pokazała syna. To skóra zdjęta z ojca!

Zobacz naszą galerię: Fijał w dresie, Kaczorowska w jeansach i opalona Dankwa. Tłum gwiazd na imprezie charytatywnej

Sonda Czy Majka Jeżowska może wygrać "Taniec z gwiazdami"? Tak, wygra! Nie ma szans Nie wiem, nie oglądam