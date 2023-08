Adam Fidusiewicz szczerze o myciu rąk po sikaniu! Sprawa jest poważna. Wstyd!

Katarzyna Dowbor ma powody do świętowania. Podekscytowana zapowiada wielki projekt. To będzie coś!

Adam Fidusiewicz odszedł z "Na Wspólnej" i robi karierę zagranicą

Adam Fidusiewicz w Polsce ostatnio jest nieco zapomniany . W 2021 roku aktor po 18 latach zdecydował się odejść z serialu "Na Wspólnej". Adam Fidusiewicz robi za to karierę zagranicą. - Na początku tego roku nawiązałem współpracę z agentem w Londynie i muszę przyznać, że ten rok zaczął się bardzo dobrze, ponieważ w telewizji będą puszczane dwie produkcje zagraniczne z moim udziałem, to będzie "FBI: International" dla amerykańskiej stacji CBS i "Jack Ryan", trzeci sezon dla Amazon Prime - chwalił się aktor w rozmowie z agencją agencji Newseria Lifestyle. Teraz były gwiazdor "Na Wspólnej" przypomniał o sobie fanom w Polsce. W magazynie "Twoje Imperium" Adam Fidusiewicz odpowiedział na pytania przygotowane w specjalnym kwestionariuszu. Niektóre jego reakcje mogą zaskakiwać. Może jednak dadzą komuś do myślenia. Oby...

Adam Fidusiewicz: Brzydzi mnie, jak ktoś nie myje rąk po sikaniu"

Były gwiazdor "Na Wspólnej" musiał dokończyć zdanie "Brzydzi mnie...". Adam Fidusiewicz zrobił to nieszablonowo. "Jak ktoś nie myję rąk po sikaniu" - uzupełnił zdanie aktor. Wbrew pozorom sprawa jest poważna. Niby każdy wie, że ręce trzeba myć po wyjściu z toalety, ale nie każdy to robi. "Według prof. Marzenny Bartoszewicz, szefowej Katedry i Zakładu Biologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, choć prawie 100 proc. ankietowanych osób deklaruje mycie dłoni po wyjściu z toalety, w rzeczywistości robi to tylko 67 proc. kobiet i 37 proc. mężczyzn" - czytamy w artykule opublikowanym przez portal PAP Zdrowie w 2017 roku. Trochę wstyd.

