Afera w "Sanatorium miłości 5"! Adam spotykał się z młodszą kobietą tuż przed programem?! Senior zabrał głos

Adam to jeden z uczestników najnowszej, 5. edycji "Sanatorium miłości". Mężczyzna od 20 lat jest wdowcem i w końcu zaczęła doskwierać mu samotność. Z tego powodu postanowił zgłosić się do programu. Adam uważa, że trzeba iść do przodu, a bez kobiety jest trudno. Ma nadzieję, że dzięki "Sanatorium miłości" spotka "tę jedyną", którą będzie kochał z ogromnym oddaniem.

Kilka dni temu wybuchła afera, w której centrum znalazł się właśnie ten ułożony, spokojny kuracjusz. Sąsiad Adama zamieścił w sieci wpisy sugerujące, że ten… odbił mu partnerkę! Co więcej, opublikował on również zdjęcia z sierpnia 2022 roku, na których senior namiętnie całuje się z tajemniczą kobietą w klubie! Według doniesień sąsiada, ta jest o 30 lat młodsza od Adama. Filmik na temat tej sprawy pojawił się nawet na Youtube.

Adam odpowiada na zarzuty sąsiada. "To przerasta ludzką wyobraźnię"

Adam odniósł się do zarzutów sąsiada na jednej z grup fanowskich "Sanatorium miłości". Nie ukrywa, że jest dotknięty tym, jak został potraktowany.

- Tylko ubolewać jakie mamy niesprawdzone wiadomości, a publikujemy je i rozpowszechniamy, nie pytając danej osoby. To, co zobaczyłem i usłyszałem na Youtube przerasta ludzką wyobraźnię. [Autorka filmu - przyp.red.] dostała niesprawdzone wiadomości i rozpowszechnia je, jak świeże bułeczki, czy to prawda, czy nie, tylko żeby była afera. Jest mi przykro z tego powodu, jak można człowieka potraktować. Obrażacie w tym filmie nie tylko mnie, ale też inne osoby. A ta pani, która publikuje ten film, jest arogancka i wulgarna wobec mnie. Dziękuję, że mogłem napisać tych parę słów, ale tak nikomu nie powinniście robić, niosąc za tym tyle zła - czytamy.

Adam przeprosił także tajemniczą Beatę, z którą bawił się w klubie w sierpniu 2022 roku i skrytykował zachowanie sąsiada.

"Chciałem przeprosić w moim imieniu moją przyjaciółkę Beatę. Moją sąsiadkę, którą też przy okazji obraził człowiek, który ma nierówno pod sufitem i zieje ogniem zazdrości i nienawiści. Nie umie pogodzić się z tym, że przegrał wszystko, co miał. Bądź człowieku uczciwy. Opowiedz prawdę. Nigdy nie była twoją żoną. Jest wdową i wolną kobietą, a nie tak jak ty, błaznem".

