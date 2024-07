Małgorzata Rozenek-Majdan mówi o dogadzaniu Radkowi. Zdradziła nam, co z nim robi

"Robię to dobrze"

Agata Rubik zdradziła przepis na idealną sylwetkę. Ten patent was zaskoczy!

Agata Rubik w 2005 roku zajęła drugie miejsce w konkursie Miss Polonia. Kobieta jest żoną znanego kompozytora, Piotra Rubika. Para w 2008 roku wzięła ślub i ma ze sobą dwójkę dzieci - Helenę i Alicję. Małżeństwo aktualnie mieszka w Stanach Zjednoczonych, gdzie wiedzie szczęśliwe życie. Agata Rubik postanowiła podzielić się z fanami swoim sposobem na odchudzanie.

Agata Rubik prowadzi sportowy tryb życia. Influencerka uwielbia spędzać czas na siłowni. W ostatnim czasie na Instagramie kobieta zdradziła swój sposób na zgubienie nadprogramowych kilogramów. Rubik przyznała, że jeszcze dwa lata temu ważyła 65 kilogramów. Udało jej się szybko schudnąć 5 kilogramów. I co ciekawe, nie musiała w tym celu katować się na siłowni i stosować bardzo restrykcyjnych diet.

Agata Rubik szybko zrzuciła 5 kilogramów. Zdradziła, jak to zrobiła

Rubik wyznała, że aby schudnąć postanowiła niemal całkowicie wyeliminować ze swojej diety produkty zawierające węglowodany. Dodatkowo, wprowadziła do treningu dużo zajęć siłowych. "Bez restrykcyjnych diet. Wyleczyłam się z postów, diet sokowych (...) W zeszłym tygodniu zrobiłam trzy treningi siłowe plus jeden cardio. Nadal ograniczam węglowodany" - wyznała Agata Rubik na Instagramie. Spodziewaliście się, że na takie metody postawiła influencerka? Co o nich sądzicie? Dajcie znać w komentarzach! Pamiętajcie tylko, że zawsze przed wdrożeniem diety, trzeba skonsultować się ze specjalistą.

Pies Rubików ubiera się u Prady