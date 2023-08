i Autor: AKPA

Co tam się wydarzyło?

Agnieszka Chylińska nie wytrzymała i w swoim stylu zaorała dziennikarza TVN! "To po co mnie zaprosiłeś?"

Festiwal Top of the Top trwa w najlepsze. We wtorek na scenie Opery Leśnej w Sopocie zobaczyliśmy największe gwiazdy polskiej muzyki. Wśród nich były między innymi: Agnieszka Chylińska, Margaret czy Kayah. Była liderka zespołu O.N.A przed występem jednak mocno się zdenerwowała na dziennikarza TVN! Nie omieszkała mu tego pokazać! O co tam poszło?