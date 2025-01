Agnieszka Chylińska pokazała się w domowym wydaniu. Fani zachwyceni!

Agnieszka Chylińska w wersji no make-up. "Piękna i zjawiskowa"

W 2024 r. Agnieszka Chylińska wyruszyła w jubileuszową trasę po Polsce, świętując 30-lecie obecności na scenie. Kariera artystki trwa już bowiem nieprzerwanie trzy dekady. Na początku pochodząca z Gdańska wokalistka przez kilkanaście lat była członkinią grupy O.N.A., z którym nagrała pięć płyt. Po jej rozpadzie w 2003 r. piosenkarka założyła nowy zespół - Chylińska, ale muzycy wydali razem tylko jeden album i doszło do rozwiązania formacji. Od tej pory Agnieszka działa na własny rachunek, a jej kariera solowa to prawdziwe pasmo sukcesów i przebojów. "Nie mogę Cię zapomnieć", "Królowa łez", "Kiedyś do Ciebie wrócę" - to hity, które potrafią zanucić praktycznie wszyscy.

Agnieszka Chylińska jest jedną z artystek, które grubą kreską rozdzielają życie prywatne od życia zawodowego. Kiedy pojawia się nowy album lub inny projekt (piosenkarka od wielu lat zasiada w jury "Mam Talent", pisze też książki dla dzieci), chętnie promuje go w mediach, ale strzeże wizerunku swoich dzieci i bardzo rzadko opowiada o małżeństwie. Na jej koncie na Instagramie zdecydowanie przeważają zdjęcia będące dokumentacją wydarzeń z kariery muzycznej. Tym bardziej ucieszyła fanów ostatnio opublikowana fotografia, na której widać gwiazdę w domowych pieleszach ubraną w niezobowiązujący, luźny strój. To nie pierwszy raz, kiedy Agnieszka Chylińska pokazała się bez makijażu, ale kolejny, kiedy w naturalnej wersji zachwyciła obserwatorów. Komplementy zebrał także jej towarzysz - uroczy brązowy piesek. Pod postem posypały się pozytywne komentarze:

Ile słodkości.

Piękna i zjawiskowa.

Piękna Pani, piękny piesek.

Po prostu cudo.

Śliczna moja, kocham - pisali zachwyceni internauci.

