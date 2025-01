Małgorzata Potocka to jedna z najbardziej znanych polskich aktorek. Gwiazda spełnia się też jako dyrektorka Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Niedawno 71-latka udzieliła emocjonalnego wywiadu, w którym otworzyła się na temat swojego życia prywatnego. W programie Marzeny Rogalskiej w Radiu Złote Przeboje, wyjawiła, że jej życie wcale nie należało do najlepszych. Miała wiele problemów, z którymi próbowała sobie radzić na różne sposoby.

Małgorzata Potocka wyznała, że często jest tak, iż ludzie pochopnie ją oceniają. Fani nie wiedzą, co dzieje się u niej prywatnie.

Z zewnątrz wygląda to fajnie. Widzisz mnie w telewizji, jestem uśmiechnięta, jestem pozytywnym człowiekiem. Gdybym była człowiekiem, który narzeka i jest negatywny, wszystko to nie miałoby miejsca. To, co mam w sobie najsilniejszego, to nieustana przyszłość - wyjawiła Małgorzata.