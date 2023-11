Straszliwa choroba Małgorzaty Potockiej. Musiała czołgać się do toalety!

Małgorzata Potocka nie była w stanie wyjść z hotelu

Małgorzata Potocka na własnej skórze przekonała się, jak okropną chorobą jest depresja. Aktorka miała dość burzliwe życie prywatne - dwukrotnie się rozwodziła (z Józefem Robakowskim i z Grzegorzem Ciechowskim). Małgorzata Potocka borykała się też z potężnymi problemami finansowymi, co najpewniej mocno przyczyniło się do rozwoju depresji. W pewnym momencie groziła jej utrata domu. - Kiedy jesteś w depresji, ostatnią rzeczą, na jaką możesz sobie pozwolić, jest zmiana miejsca, w którym czujesz się bezpiecznie, gdzie odprawiasz swoje codzienne rytuały - zdradziła aktorka w rozmowie z "Wysokimi obcasami". Kłopoty z pieniędzmi udało się zażegnać, ale straszliwa choroba przypomniała o sobie podczas obchodów 50-lecia łódzkiej filmówki. Małgorzata Potocka nie była w stanie wyjść z hotelu!

Małgorzata Potocka walczyła z depresją. "Kiedy doczołgałam się na czworaka do toalety, zadzwoniłam do Jacka Santorskiego"

W najgorszym momencie z pomocą przyszedł słynny psycholog Jacek Santorski. - Kiedy doczołgałam się na czworaka do toalety, zadzwoniłam do Jacka Santorskiego, psychologa, który przyjechał po mnie i w nocy zawiózł mnie do Warszawy. Uświadomił mi, w jakim jestem stanie – wspominała Małgorzata Potocka. Na szczęście artystce udało się uporać z depresją. W rozmowie z "Vivą" zdradziła, że brała leki. Pomogła jej także psychoterapia, czytanie na temat depresji, a także sport, dzięki któremu gwiazda jest w kapitalnej formie fizycznej. Małgorzata Potocka odniosła też wielkie sukcesy zawodowe. - Zrobiłam doktorat. Na wydziale operatorskim, na którym nigdy nie studiowałam, ale całe życie zajmuję się fotografią. To był czas, w którym nie czułam się pewna siebie i pomyślałam, że muszę sobie coś udowodnić. Wtedy też pojawił się konkurs na dyrektora teatru i zaczęłam pracę w Radomiu. To jest tak, że albo się nic nie dzieje, albo wszystko się dzieje w jednym momencie - mówiła aktorka.

