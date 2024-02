"Akademia Pana Kleksa" okazała się hitem. Powstaną kolejne części? Twórcy przekazali ważną wiadomość

"Akademia Pana Kleksa" od dnia premiery zajmuje pierwsze miejsce w tygodniowym box office. Flm docenili nie tylko widzowie, ale też ludzie kina. Wyświetlany w grudniu w ramach pokazów przedpremierowych obraz w reżyserii Macieja Kawulskiego, produkcja Open Mind Productions, została doceniona w kategorii najlepsza charakteryzacja w tegorocznych nominacjach do Orłów. Na tym nie koniec dobrych wieści. Po zakończeniu filmu na ekranie pojawił się napis, że film doczeka się drugiej części. Właśnie okazało się, że będzie też trzecia! Podczas widowiska "Akademia Pana Kleksa na żywo – Muzyczna Szkoła Wyobraźni", które zostanie pokazane w całej Polsce, będą trwały poszukiwania nowych talentów.

- Nasi łowcy talentów będą w każdej z siedmiu hal, jakie odwiedzi widowiskowy show. Poszukujemy nowych i młodych, filmowych gwiazd – takich jak grająca Serdelka Jana Jachimek czy Księcia Vincenta Daniel Walasek. Dziś to ty oglądasz ich na dużym ekranie, a już wkrótce to inni mogą na nim oglądać ciebie. Dlatego gorąco wszystkich zapraszam i na mój film, do kina, i na Akademię Pana Kleksa na żywo. Bajkowa zabawa gwarantowana, do tego niepowtarzalna szansa, by dołączyć do naszej przygody - zachęca Maciej Kawulski.

Więcej o widowisku możecie przeczytać tutaj.

