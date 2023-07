Aktor "Na Wspólnej" gra w kolumbijskim serialu. Nie jest to telenowela

Edward Miszczak ściągnął do Polsatu gwiazdę TVN! Do tej pory odmawiała wszystkim... Skąd taka zmiana?

Michał Malinowski to wprawiony globtroter, żeglował już ze swoją koleżanką z "Pierwszej miłości", aktorką Urszulą Dębską, a ostatnio w Kolumbii gościła u niego znana wokalistka disco polo, Angelika Żmijewska z Topky. Jak się okazuje aktor nie porzucił grania i wystąpił w kolumbijskim serialu "Paraiso blanco".

-Kiedy prawie cztery lata temu wypływałem z Polski, myślałem ze żegnam się z aktorstwem na bardzo długo. Przynajmniej do momentu, aż główki portu w Świnoujściu zamajaczą mi znowu na horyzoncie. Okazało się jednak, że świat to bardzo zaskakujące miejsce, zwłaszcza jeżeli nie boisz się mu zaufać (no i może włożyć czasem trochę wysiłku). Dwa i pół roku później wróciłem do tego co kocham, nie porzucając jednocześnie życia które sobie wybrałem. Okazało się, że można. Wszystko można! Nawet łączyć rozdziały o sklejaniu kawałków drewna w podwarszawskiej szopie z tymi o graniu na planie zdjęciowym w Miami i Nowym Jorku. W tej samej książce. Dziś mam zaszczyt przedstawić Wam agenta Lewisa z amerykańskiego Wydziału Antynarkotykowego z nowego serialu #ParaisoBlanco dla @vix który będzie można oglądać na ich platformie już od jutra. Wyszło naprawdę fajnie - czytamy na Instagramie Malinowskiego. Vix to platforma hiszpańskojęzycznych filmów i seriali.