Albert z "Love Island" podpadł widzom. Nie kryją oburzenia jego zachowaniem: "Porażka"

Albert Pędziwiatr. Co wiemy o uczestniku?

Albert Pędziwiatr to nowy uczestnik 8. edycji programu randkowego Love Island. Wyspa Miłości, który wraz z pozostałymi mieszkańcami hiszpańskiej willi szuka swojej drugiej połówki.

Mężczyzna mieszka w Ożarowie Mazowieckim i z zawodu jest barberem i męskim fryzjerem. Albert prowadzi swoją własną działalność, a w 2020 roku został barberem Mazowsza.

Albert swoim zachowaniem wywołał burze w sieci

W ostatnim niedzielnym odcinku programu miało miejsce tzw. przeparowanie. Podczas tego samego odcinka można było zobaczyć, że Albert spędził noc w "kryjówce" z Anną Malinowską. Kobieta jednak nie chciała się do niego zbliżyć, co jasno mu zakomunikowała. To się nie spodobało uczestnikowi. Przed kamerami mówił wprost, że nie tego oczekiwał.

W sieci posypało się mnóstwo negatywnych komentarzy. Widzowie uważają, że Alberta zachowanie było nie na miejscu, nazwali go nawet "najbardziej obrzydliwym typem wszystkich edycji".

"Albert każdej robi aferę, jak po dwóch dniach bycia w parze ona nie chce uprawiać z nim seksu, czy zbliżać się fizycznie. Porażka..." , "Produkcjo, czy możecie już nigdy więcej nie wysyłać Alberta do kryjówki z żadną dziewczyną?" - brzmiały niektóre komentarze.