Aleksandra Konieczna pokazała pupę. 58-letnia aktorka ma też "przedwojenne nogi"!

- Egzaminy do Szkoły Teatralnej. 1984r. Kiedy to mignęło? Jak jeden dzień. Rocznik poprowadzi Jan Englert i Mariusz Benoit. Jan Englert jest na pierwszym etapie. Potem znika mi z oczu. Pojawia się na trzecim i pyta grona "Dostała się ta z przedwojennymi nogami?". Jakie to są nogi? Co miał na myśli? Wiecie? I nie chodzi tu o buty z kopytkiem ani pończochy w oka - czytamy we wpisie Aleksandry Koniecznej na Instagramie.

Aktorka okrasiła swój wpis zdjęciami z plaży w stroju kąpielowym, gdzie eksponuje nie tylko swoje nogi, ale także i opaloną do połowy pupę. Fotografie pochodzą z wakacji Koniecznej w Grecji.

