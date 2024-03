Żona Jana Suzina nie żyje. Gdy była w ciąży, pierwszy mąż zdradził ją z kochankiem, znanym aktorem

Gdy Jan Suzin i Alicja Pawlicka się poznawali, byli po burzliwych związkach. On zakończył relację z Ireną Dziedzic (+93 l.), słynną prezenterką TVP, a ona rozwodziła się z Mieczysławem Gajdą. Okazało się, że znany aktor jest gejem, gdy była z nim w ciąży. Do szczęśliwego rozwiązania jednak nie doszło. Na domiar wszystkiego słynny spiker spłacał jeszcze kredyty za Dziedzic. Kochankiem, z którym Gajda zdradził żonę okazał się Jerzy Nasierowski (91 l.), słynny aktor-skandalista.

- Zdobyłem Gajdę, ale zanim się rozwiódł, to trochę trwało. Przez psychoanalityka się rozwodzili. Dziewczynie, która zresztą już była w ciąży, trudno było uwierzyć, że mąż ją rzuca, i to jeszcze dla faceta. We troje chodziliśmy na te rozmowy. Chodziło o to, żeby Alicja zrozumiała, żeby nie cierpiała - wspominał Nasierowski, który wplątał kochanka w kryminalną aferę, mord na gosposi aktorki Miry Grelichowskiej, wdowie po Kazimierzu Wajdzie. - Kochałem go, chciałem mu poświęcić życie - wyjawił Mieczysław Gajda w mowie obrończej. Aktor wyszedł z więzienia po dwóch latach.

Jan Suzin i Alicja Pawlicka poprała się w końcu w w 1965 roku po 7 latach znajomości. Na ich ślubie świadkami byli prezenterka Edyta Wojtczak i tłumacz Jerzy Lisowski. Tak Alicja Pawlicka wspominała ich pierwsze spotkanie. - Zaprosiłam Janka... Bo jak wszyscy, to wszyscy! Były rozmowy, śmiechy, zabawa. A potem, gdy wszyscy zaczęli się rozchodzić, Janek mówi: "No to ja odprowadzę panią". Ale najpierw zaprosił mnie jeszcze do Kameralnej, na Foksal. To był bardzo miły wieczór", wspominała w posłowiu do książki Jana Suzina "Nieźle się zapowiadało". Małżonkowie nie widzieli świata poza sobą. Niestety nie doczekali się potomstwa.

Pogrzeb Alicji Pawlickiej odbędzie się na Starych Powązkach gdzie pochowany jest Jan Suzin. To grobowiec zasłużonej warszawskiej rodziny. Ojciec spikera, prof. Leon Suzin (+75 l.) był zasłużonym architektem i malarzem, a pradziadek Adam Suzin (+79 l.), członkiem Towarzystwa Filaretów, którego postać pojawia się w III części "Dziadów" Adama Mickiewicza.

