Alicja Szemplińska trenuje u Ewy Chodakowskiej. Tak ćwiczy przed Eurowizją 2026

Alicja Szemplińska pracuje nad formą przed Eurowizją 2026

Triumfatorka eliminacji do europejskiego plebiscytu nie traci czasu i natychmiast po wygranej ruszyła z pełną parą. Zaledwie parę dni po uzyskaniu statusu polskiej reprezentantki na Eurowizję 2026, artystka udała się do Wiednia w celu zrealizowania majowych materiałów promocyjnych. Po powrocie do kraju od razu wznowiła intensywne treningi do swojego show. Wokalistka doskonale zdaje sobie sprawę, że międzynarodowy festiwal wymaga nie tylko perfekcyjnego wokalu, ale również idealnej prezencji scenicznej. Oprócz tradycyjnych prób śpiewu, włączyła do grafiku zajęcia poprawiające kondycję oraz świadomość własnego ciała, co ma zagwarantować jej swobodę podczas docelowego występu.

Jak sama przyznała na swoim instagramowym kanale nadawczym, artystka stara się również opanować układy choreograficzne, aby uniknąć krytyki ze strony widzów.

ZOBACZ TAKŻE: Alicja Szemplińska dla ESKI: "Jestem zadowolona, ale jest duże pole do pracy" [WYWIAD]

Chodzę na próby. Uczę się tańczyć, żebyście nie mówili, że jestem sztywna jak drewno

Alicja Szemplińska po wygranej w preselekcjach do Eurowizji 2026

Nauka ruchu scenicznego stanowi jednak zaledwie część szeroko zakrojonego planu. Piosenkarka zdecydowała się na włączenie do harmonogramu treningów sportowych oraz odpowiednio zbilansowanej diety. W tych zmaganiach wspiera ją znana promotorka zdrowego stylu życia, Ewa Chodakowska.

Ewa Chodakowska wspiera Alicję Szemplińską przed występem

Znana trenerka fitness przejęła pełną kontrolę nad fizycznym aspektem przygotowań wokalistki do zbliżającej się Eurowizji 2026. W połowie marca Alicja opublikowała w sieci fotografię ze swoją mentorką, dziękując jej za okazywane wsparcie i motywację. Na instagramowej relacji fani mogli również zobaczyć materiał wideo, gdzie artystka wykonuje utwór „Pray”, jednocześnie maszerując na bieżni. Tego typu aktywność ma na celu wypracowanie odpowiedniej techniki oddechu podczas połączenia śpiewu z ruchem – o skuteczności podobnych ćwiczeń wspominała w przeszłości między innymi Beyoncé. Dodatkowo reprezentantka Polski dba o właściwe odżywianie, korzystając ze specjalnych zestawów pudełkowych dostarczanych przez firmę cateringową Ewy Chodakowskiej. Jedno z takich dań wokalistka zaprezentowała swoim obserwatorom w mediach społecznościowych (fotografie można znaleźć w naszej galerii).

Eurowizja 2026 w Austrii. Kiedy i gdzie odbędzie się konkurs?

Zbliżająca się, siedemdziesiąta edycja Konkursu Piosenki Eurowizji zostanie zorganizowana na terenie wiedeńskiej hali Wiener Stadthalle. Harmonogram tego prestiżowego wydarzenia zakłada dwa półfinały, które zaplanowano na 12 i 14 maja 2026 roku. Ostateczny triumfator muzycznych zmagań zostanie wyłoniony w trakcie wielkiego finału, który odbędzie się 16 maja 2026 roku. Prawa do organizacji tej gigantycznej imprezy przypadły Austrii w wyniku ubiegłorocznego zwycięstwa JJ-a, który podbił serca europejskiej publiczności piosenką „Wasted Love”.