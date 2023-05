To, co spotkało Jerzego Stuhra po usunięciu raka krtani, nie zdarza się często. Trudno powstrzymać łzy

Allan Krupa wyprzedaje szafę. Ceny szokują

Jeśli liczyliście, że wyprzedaż szafy Allana Krupy będzie idealną okazją do tego, by kupić coś markowego po okazyjnej cenie, możecie się nieco zdziwić. Pretendujący do miana rapera nastolatek wycenił niektóre ze swoich ubrań nie na kilkaset złotych, tylko... tysiące. Co można znaleźć wśród modowy zdobyczy, których aktualnie Allan chce się pozbyć? Wybór jest duży, podobnie jak rozstrzał cenowy. Ten w niektórych przypadkach jest naprawdę zaskakujący.

Syn Edyty Górniak i Dariusza Krupy wyprzedaż swojej szafy ogłosił na Instastory.

Wziąłem się za sprzedaż różnych rzeczy z szafy, których nie noszę – poinformował swoich fanów.

Jak swoje ubrania wycenił syn Edyty Górniak

Co znalazło się na na liście „różnych rzeczy z szafy”? W zasadzie jest tu pełen przekrój garderoby – od dresów, przez t-shirty, po bluzy i buty. Ceny szczególnie trzech ostatnich propozycji mogą zaskoczyć. Allan chce sprzedać niektóre ze swoich ubrań za kilkaset a nawet kilka tysięcy złotych. Za bluzę Philippa Pleina syn divy chce zapłaty na poziomów 2800 zł. T-shirt Amiri wycenił na 780 zł. Z kolei buty Nike SB chciałby sprzedać za 1820 zł.

Oczywiście niektóre z wyprzedawanych przez nastolatka ubrań posiadają bardziej przystępne ceny. Dresowe spodnie fani początkującego rapera mogą nabyć już za 15-20 zł.

Myślicie, że takie ceny przyciągną kupujących? Sympatia do syna Edyty Górniak i droga marka wystarczą, by jego fani pokusili się o wydaniu kilkuset a nawet kilku tysięcy złotych na ubrania?

