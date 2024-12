Andrzej Piaseczny niespodziewanie odwołał koncerty! Przekazał nowe wieści o stanie zdrowia

To on wymyślił serial "Dom". Janusz Gazda nie żyje

Andrzej Piaseczny ma problemy ze zdrowiem?

Andrzej Piaseczny (53 l.) rozpoczął swoja karierę w latach 90. Podbijał nie tylko rynek muzyczny, ale pojawiał się również na ekranie. Widzowie pokochali go szczególnie za rolę Kacpra w serialu "Złotopolscy". Artysta od dawna skupia się głównie na rozwoju kariery muzycznej.

Na początku grudnia rozpoczął specjalną, zimową trasę koncertową. Wokalista razem z gitarzystą Kacprem Dworniczakiem jeździ po największych miastach w Polsce. Podczas koncertów grają największe Piaska oraz utwory ze świątecznej płyty "Jeszcze zanim Święta", w tym: "Na całej połaci śnieg", "Lulejże mi, lulaj", "Kto wie?" czy "Ding dong".

Niestety, od pewnego czasu wokalista zmaga się z problemami zdrowotnymi. Kilka dni temu sieć obiegło nagranie z jednego z koncertów. Andrzej Piaseczny ewidentnie nie był wtedy w swojej najlepszej formie. Momentami tracił głos, albo nie był w stanie wyśpiewać pewnych dźwięków. Wyglądał również na zmęczonego. "Głos i wygląd jak nie Piasek" - pisali internauci.

Schorowany Andrzej Piaseczny zwrócił się do fanów

Okazało się, że fani mają powody do zmartwienia. Krótko potem wyszło na jaw, że Andrzej Piaseczny zmaga się z chorobą, która już wtedy dawała o sobie znać. Jego stan się pogorszył i zmuszony był odwołać koncerty zaplanowane na 17 i 18 grudnia. "Sezon grypowy nie ominął także nas" - poinformowano w oświadczeniu.

W środowe popołudnie Piasek opublikował nagranie na Instagramie, w którym odniósł się do ostatnich problemów. Wygląda na to, że choroba odpuszcza i muzyk może wrócić do koncertowania. Chociaż jego głos szwankuje, to ma nadzieję, że lekarze postawią go na nogi.

Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że bardzo przepraszam, że nie udało mi się być na wczorajszym koncercie i tym planowanym na dzisiaj w Łodzi. Słyszycie, że tembr mojego głosu się odrobinę zmienił. No, ale z pomocą zaprzyjaźnionych lekarzy jutro może nie będę jak nowy, ale mocno odświeżony - powiedział Andrzej Piaseczny.

Czy rzeczywiście jego gotowy wrócić na scenę? O tym przekonają się uczestnicy jutrzejszego koncertu w Warszawie. Muzyk zapowiedział, że odbędzie się on zgodnie z planem.

