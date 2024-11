Piasek z młodym kumplem przełamał bariery! " Dziś mija równy rok"

Justyna Steczkowska przyznała się, co robi z twarzą. To trwa już od 20 lat! Bolesny zabieg dla urody. ZDJĘCIA

Andrzej Piaseczny partner, coming out, kariera, piosenka z Julią Żugaj

Andrzej Piaseczny mimo upływu lat cały czas zalicza się do najbardziej popularnych polskich piosenkarzy. Wokalista wielką karierę zaczynał w latach 90., gdy śpiewał w zespole Mafia i grał w kultowym serialu TVP "Złotopolscy". Bardzo głośno o Piasku było w 2021 roku, gdy zdecydował się na coming out i ujawnił, że jest osobą LGBT. Później zdradził, że od lat ma partnera, z którym mieszka w małej miejscowości. Panowie są życzliwie traktowani przez sąsiadów. Partner Andrzeja Piasecznego został także zaakceptowany przez mamę piosenkarza. Ostatnio dużo dzieje się także w zawodowym życiu Piaska. W czwartek, 14 listopada, do sieci trafiło nowe nagranie, na którym słyszymy duet Andrzej Piaseczny - Julia Żugaj w premierowym utworze "Piosenka o końcu świata". Kawałek ten został już odtworzony w serwisie YouTube niemal 300 tys. razy (stan na 19.11). Fani są zachwyceni i wzruszeni jednocześnie.

Brawo! Piękny duet. Słucha się z przyjemnością - młodość i świeżość Julki oraz dojrzałość Andrzeja super się dopełniają; Popłakałam się, gdy tylko usłyszałam pierwsze słowa. Gratulacje stworzenia kolejnego hitu!; Nie wiem, ale coś w tej piosence jest za piękne; Po drugim przesłuchaniu już znam na pamięć

- komentowali internauci utwór Piaska i finalistki programu "Taniec z gwiazdami" . Teraz nadeszły kolejne ważne wiadomości dotyczące artysty. Słynny piosenkarz i jego młody kumpel z kapeli właśnie przełamali bariery.

Andrzej Piaseczny przełamał bariery. Imponujące

Dziennikarz Damian Stefanczyk przeprowadził wywiad z Andrzejem Piasecznym i występującym z nim młodym gitarzystą Kamilem Dworniczakiem. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że rozmowa przeprowadzona została w języku angielskim. Mało który polski artysta tak swobodnie wypowiada się w języku Szekspira. To imponujące.

Time flies! Dziś mija równy rok od wydania płyty "Jeszcze zanim Święta", o której we trzech udało nam się porozmawiać. Wywiad inny, bo w języku angielskim, żeby przełamać bariery. Czego Panowie dowiedzieli się o sobie podczas ostatniej trasy? Czego można się spodziewać w tym roku? Bilety na trasę już czekają na zakup, a Was serdecznie zapraszamy do wysłuchania rozmowy dostępnej na wszystkich platformach streamingowych. Expect the unexpected

- napisał dziennikarz.

