Andrzej Piaseczny przeprasza Polaków. To zadziwiające, czego ludzie od niego oczekują. Poszło o innego muzyka

Piasek przeprasza Polaków. Poszło o innego muzyka

Jeden z internautów przysłał prywatną wiadomość do Andrzeja Piasecznego, a w niej niecodzienną prośbę. Bez owijania w bawełnę zażądał od muzyka, żeby przeprosił za to, że Rafał Brzozowski robi karierę. Wg internauty to wyłączna wina Piaska. Wiadomość trudno nawet nazwać prośbą, to było krótkie, acz treściwe oskarżenie i żądanie. "To Twoja wina, że Rafał Brzozowski robi "karierę". Przeproś Polaków" - napisał internauta, a były mentor "The Voice" podzielił się tym zaskakującym oczekiwaniem z pozostałymi fanami. I zdecydował się przeprosić, choć raczej z przymrużeniem oka. Napisał równie prosto "I'm sorry", a przeprosiny opatrzył rozbawionymi do łez emotikonami.

Andrzej Piaseczny i Rafał Brzozowski w "The Voice of Poland"

Przypomnijmy, że Andrzej Piaseczny był jednym z trenerów w pierwszej edycji programu "The Voice Of Poland". Intratny angaż stracił w atmosferze skandalu, po tym, jak wyciekło nagranie z jego imprezy urodzinowej, na którym w stanie mocno wskazującym niepochlebnie wyrażał się o rządzących. Rafał Brzozowski był z kolei uczestnikiem programu, który pod skrzydłami Piasecznego odniósł w nim naprawdę duży sukces i doszedł do półfinału talent show. Jest najlepiej rozpoznawalnym uczestnikiem tejże edycji "The Voice". Statuetkę zdobył wtedy Damian Ukeje, a finalistami poza nim byli Antek Smykiewicz, Mateusz Krautwurst oraz Piotr Niesłuchowski.

Andrzej Piaseczny na ściance w Sopocie wysyła "miłość"